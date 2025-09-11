Théâtre Le cr€dit Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Théâtre Le cr€dit Espace Molière Luxeuil-les-Bains jeudi 2 avril 2026.

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:00:00

2026-04-02

Dans le bureau du conseiller clientèle d’une grande banque, un client sollicite un crédit… Oui mais voilà, les garanties financières présentées sont insuffisantes et le banquier refuse.

Après avoir expliqué l’urgence de la situation et plaidé sa cause, le client, à bout d’arguments, trouve alors un moyen tout à fait inattendu pour faire céder le banquier…

A partir de là, tout dérape ! La situation banale que nous avons tous vécue explose dans un enchaînement de situations

hilarantes et nous jubilons tous de voir, pour une fois, un client prendre le pouvoir sur un banquier.

Et vous, jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour obtenir un crédit ? Pendant 1h20, les deux comédiens se livrent à une véritable joute verbale et tiennent le public en haleine jusqu’à la dernière minute!

Artistes Jean-Pierre Bugnon et Sylvain Bugnon.

Par les Compagnies Rire sous cape et L’impertinente.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 15€ / Tarif réduit 13€ / Tarif abonné 9€ / Tarif Jeunes 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

