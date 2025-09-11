Théâtre « Le cri des minuscules » Cahors

Théâtre « Le cri des minuscules » Cahors mercredi 18 mars 2026.

Théâtre « Le cri des minuscules »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2026-03-18 17:30:00

2026-03-18

Conte musical et visuel familial à partir de 3 ans.

Né d’un jeu d’ombres et de couleurs, porté par une musique inventive, ce conte émerveillera les enfants par sa délicatesse.

Dans l’obscurité, une plasticienne manipulant des marionnettes de papier et deux musiciens bruicoleurs de sons, font naître un univers imaginaire d’êtres minuscules. Un petit homme à chapeau y tombe amoureux d’une insecte. Rien ne semble impossible dans ce poétique conte musical et visuel où la grandeur des sentiments côtoie l’étrangeté des rêves. Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique, ludique et inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main, marionnettes et inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour (peut-être) impossible…

Dans la lignée du Cri des insectes, la compagnie continue son exploration sensorielle d’un univers poétique entre musique et image. .

English :

Musical and visual storytelling for the whole family, ages 3 and up

German :

Musikalisches und visuelles Familienmärchen ab 3 Jahren

Italiano :

Racconto musicale e visivo per tutta la famiglia dai 3 anni in su

Espanol :

Cuento musical y visual para toda la familia a partir de 3 años

