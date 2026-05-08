Théâtre Le cycle de l’eau Au P’tit Théâtre Hénon
Théâtre Le cycle de l’eau Au P’tit Théâtre Hénon dimanche 28 juin 2026.
Hénon
Théâtre Le cycle de l’eau
Au P’tit Théâtre 1 Rue des Ajoncs Hénon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Représentation théâtrale des Petits Gibus.
De l’eau a passé sous les ponts… et dans ce nouveau cycle, les petits gibus ont rameuté pour la première fois une troupe adulte 14 comparses plein de fougue qui viennent rejoindre les troupes enfants et adolescents.
nous faisons confiance a ce qu’à chaque âge, nous avons quelque chose d’important à faire sur scène un trésor d’émotions que chacun chacune peut apprendre à déballer.
Trois spectacles donc, pour rire et s’émouvoir du temps qu’il fait et du temps qui passe… .
Au P’tit Théâtre 1 Rue des Ajoncs Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 71 26 41
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English :
L’événement Théâtre Le cycle de l’eau Hénon a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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