Théâtre Le daron est mon coloc Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Théâtre Le daron est mon coloc

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Comédie intergénérationnelle qui aborde pêle-mêle les thèmes de la parentalité, des relations pères fils, de la difficulté de faire un choix.

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

An intergenerational comedy that touches on parenthood, father-son relationships and the difficulty of making a choice.

German :

Eine generationsübergreifende Komödie, in der die Themen Elternschaft, Vater-Sohn-Beziehungen und die Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen, durcheinander gewürfelt werden.

Italiano :

Una commedia intergenerazionale che affronta i temi della genitorialità, del rapporto padre-figlio e della difficoltà di fare una scelta.

Espanol :

Una comedia intergeneracional que aborda los temas de la paternidad, las relaciones padre-hijo y la dificultad de tomar una decisión.

