Théâtre: Le deuxième coup de feu 24 rue monnaie vieille Montélimar

24 rue monnaie vieille, Montélimar
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Une comédie à suspense avec coups de théâtre et renversements de situation jusqu’au final, foudroyant bien sûr !
Classique du boulevard, par le maître du genre, Robert Thomas, l’auteur de Huit Femmes et de Piège pour un homme seul
+33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com
English :
A comedy of suspense, with coups de théâtre and reversals of fortune right up to the finale, which is, of course, stunning!
A boulevard classic by the master of the genre, Robert Thomas, author of « Huit Femmes » and « Piège pour un homme seul »
German :
Eine spannende Komödie mit überraschenden Wendungen bis zum Finale, das natürlich ein Knaller ist!
Boulevardklassiker vom Meister des Genres, Robert Thomas, dem Autor von « Huit Femmes » und « Trap for a Single Man »
Italiano :
Una commedia di suspense con colpi di scena e rovesci di fortuna fino al sorprendente finale!
Un classico del boulevard firmato dal maestro del genere, Robert Thomas, autore di « Huit Femmes » e « Piège pour un homme seul »
Espanol :
Una comedia de suspense con golpes de efecto y reveses de la fortuna hasta el sorprendente final
Un clásico de bulevar del maestro del género, Robert Thomas, autor de « Huit Femmes » y « Piège pour un homme seul »
