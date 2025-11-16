Théâtre: Le deuxième coup de feu 24 rue monnaie vieille Montélimar

Une comédie à suspense avec coups de théâtre et renversements de situation jusqu’au final, foudroyant bien sûr !​

Classique du boulevard, par le maître du genre, Robert Thomas, l’auteur de Huit Femmes et de Piège pour un homme seul

24 rue monnaie vieille 16 boulevard de rochecourbe, boulevard de rochecourbe Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 07 78 74 compagnietracnart@gmail.com

English :

A comedy of suspense, with coups de théâtre and reversals of fortune right up to the finale, which is, of course, stunning!

A boulevard classic by the master of the genre, Robert Thomas, author of « Huit Femmes » and « Piège pour un homme seul »

German :

Eine spannende Komödie mit überraschenden Wendungen bis zum Finale, das natürlich ein Knaller ist!

Boulevardklassiker vom Meister des Genres, Robert Thomas, dem Autor von « Huit Femmes » und « Trap for a Single Man »

Italiano :

Una commedia di suspense con colpi di scena e rovesci di fortuna fino al sorprendente finale!

Un classico del boulevard firmato dal maestro del genere, Robert Thomas, autore di « Huit Femmes » e « Piège pour un homme seul »

Espanol :

Una comedia de suspense con golpes de efecto y reveses de la fortuna hasta el sorprendente final

Un clásico de bulevar del maestro del género, Robert Thomas, autor de « Huit Femmes » y « Piège pour un homme seul »

