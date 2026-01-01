Théâtre Le diable au cor Loiré Loiré

Théâtre Le diable au cor Loiré

Salle de la mairie Loiré Maine-et-Loire

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-01-24 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-17 2026-02-20 2026-02-21

Théâtre Le diable au cor proposé par la Troupe de Théâtre de Loiré, à la salle de la mairie du 24 janvier au 21 février 2026.

Une comédie de Christian Rossignol. .

Salle de la mairie Loiré 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 16 88 81 theatreloire@gmail.com

Theater Le diable au cor by the Troupe de Théâtre de Loiré, at the town hall from January 24 to February 21, 2026.

