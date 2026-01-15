Théâtre | Le Dindon Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente
Théâtre | Le Dindon Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente dimanche 1 février 2026.
Théâtre | Le Dindon
Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente Charente
Début : 2026-02-01 15:30:00
fin : 2026-02-01 15:30:00
2026-02-01
La compagnie de théâtre Le manteau d’Arlequin vous présente Le Dindon .
Mise en scène Marie-Claude PLUVIAUD
Assistant à la mise en scène Jean-Luc BISSIRIEX
Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42
English : Theater | Le Dindon
The Le manteau d’Arlequin theater company presents Le Dindon .
Director: Marie-Claude PLUVIAUD
Assistant director Jean-Luc BISSIRIEX
