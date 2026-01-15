Théâtre | Le Dindon Salle des fêtes Châteauneuf-sur-Charente

Théâtre | Le Dindon

Châteauneuf-sur-Charente

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01 15:30:00

2026-02-01

La compagnie de théâtre Le manteau d’Arlequin vous présente Le Dindon .

Mise en scène Marie-Claude PLUVIAUD

Assistant à la mise en scène Jean-Luc BISSIRIEX

Salle des fêtes Place du Vieux Marché Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

English : Theater | Le Dindon

The Le manteau d’Arlequin theater company presents Le Dindon .

Director: Marie-Claude PLUVIAUD

Assistant director Jean-Luc BISSIRIEX

