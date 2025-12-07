Théâtre Le Dindon de Georges Feydeau Vaux-sur-Mer
Théâtre Le Dindon de Georges Feydeau Vaux-sur-Mer dimanche 7 décembre 2025.
Théâtre Le Dindon de Georges Feydeau
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Séance organisée par l’association Vaux Perspectives
La compagnie d’Arlequin et Salut l’artiste présentent Le Dindon de Georges Feydeau
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 29 38
English :
Organized by the association Vaux Perspectives
La compagnie d’Arlequin and Salut l’artiste present Le Dindon by Georges Feydeau
German :
Von der Vereinigung Vaux Perspectives organisierte Sitzung
Die Compagnie d’Arlequin und Salut l’artiste präsentieren Le Dindon von Georges Feydeau
Italiano :
Organizzato da Vaux Perspectives
La compagnie d’Arlequin e Salut l’artiste presentano Le Dindon di Georges Feydeau
Espanol :
Organizado por Vaux Perspectives
La compagnie d’Arlequin y Salut l’artiste presentan Le Dindon de Georges Feydeau
