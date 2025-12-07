Théâtre Le Dindon de Georges Feydeau

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Séance organisée par l’association Vaux Perspectives



La compagnie d’Arlequin et Salut l’artiste présentent Le Dindon de Georges Feydeau

.

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 73 29 38

English :

Organized by the association Vaux Perspectives



La compagnie d’Arlequin and Salut l’artiste present Le Dindon by Georges Feydeau

German :

Von der Vereinigung Vaux Perspectives organisierte Sitzung



Die Compagnie d’Arlequin und Salut l’artiste präsentieren Le Dindon von Georges Feydeau

Italiano :

Organizzato da Vaux Perspectives



La compagnie d’Arlequin e Salut l’artiste presentano Le Dindon di Georges Feydeau

Espanol :

Organizado por Vaux Perspectives



La compagnie d’Arlequin y Salut l’artiste presentan Le Dindon de Georges Feydeau

