Théâtre Le dindon Saint-Michel

Théâtre Le dindon Saint-Michel dimanche 21 septembre 2025.

Théâtre Le dindon

Théâtre de Saint michel Saint-Michel Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Salut L’Artiste en partenariat avec l’Amicale des 4 Saisons et la Ville de Saint-Michel présentent Le Dindon de Georges Feydeau par la cie Le manteau d’Arlequin.

.

Théâtre de Saint michel Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23

English :

Salut L’Artiste in partnership with Amicale des 4 Saisons and the City of Saint-Michel present Georges Feydeau’s Le Dindon by cie Le manteau d’Arlequin.

German :

Salut L’Artiste in Partnerschaft mit der Amicale des 4 Saisons und der Stadt Saint-Michel präsentieren Le Dindon von Georges Feydeau durch die cie Le manteau d’Arlequin.

Italiano :

Salut L’Artiste in collaborazione con l’Amicale des 4 Saisons e la Città di Saint-Michel presentano Le Dindon di Georges Feydeau della compagnia Le manteau d’Arlequin.

Espanol :

Salut L’Artiste en colaboración con la Amicale des 4 Saisons y la Ciudad de Saint-Michel presentan Le Dindon de Georges Feydeau por la compañía Le manteau d’Arlequin.

L’événement Théâtre Le dindon Saint-Michel a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême