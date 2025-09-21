Théâtre Le dindon Saint-Michel
Théâtre Le dindon Saint-Michel dimanche 21 septembre 2025.
Théâtre Le dindon
Théâtre de Saint michel Saint-Michel Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Salut L’Artiste en partenariat avec l’Amicale des 4 Saisons et la Ville de Saint-Michel présentent Le Dindon de Georges Feydeau par la cie Le manteau d’Arlequin.
Théâtre de Saint michel Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 91 79 23
English :
Salut L’Artiste in partnership with Amicale des 4 Saisons and the City of Saint-Michel present Georges Feydeau’s Le Dindon by cie Le manteau d’Arlequin.
German :
Salut L’Artiste in Partnerschaft mit der Amicale des 4 Saisons und der Stadt Saint-Michel präsentieren Le Dindon von Georges Feydeau durch die cie Le manteau d’Arlequin.
Italiano :
Salut L’Artiste in collaborazione con l’Amicale des 4 Saisons e la Città di Saint-Michel presentano Le Dindon di Georges Feydeau della compagnia Le manteau d’Arlequin.
Espanol :
Salut L’Artiste en colaboración con la Amicale des 4 Saisons y la Ciudad de Saint-Michel presentan Le Dindon de Georges Feydeau por la compañía Le manteau d’Arlequin.
