Théâtre Le Dindon Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Informations pratiques

Saint-Romain-de-Colbosc

Théâtre Le Dindon

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Les Vatelins connaissent une vie paisible à Paris, jusqu’à ce que M Pontagnac, un ami de M Vatelin suive Lucienne, sa femme, jusque chez eux ayant l’intention de la courtiser.

Découvrant qu’il s’agit de la femme d’un ami, M Pontagnac sera gêné d’autant plus que M Vatelin n’étant pas rancunier, lui proposera d’inviter sa propre femme à venir voir le couple.

L’invitation à peine refusée, la femme de M Pontagnac arrivera commençant à douter

de la fidélité de son mari. Alors que Lucienne Vatelin se retrouve courtisée par M Pontagnac et M Rédillon, un autre ami de M Vatelin. M Vatelin, de son coté, se retrouvera pris au piège entre Maggy, son amante et M Soldignac le mari de son amante qui veut à tout prie retrouver l’amant de sa femme pour lui dire ce qu’il en pense.

Va s’en suivre une suite de quiproquos entre tromperies et flagrants délits.

Une version actualisée pour découvrir ou redécouvrir le classique de Georges Feydeau.

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 57 92

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English : Théâtre Le Dindon

L’événement Théâtre Le Dindon Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie