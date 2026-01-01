Théâtre Le dîner de condé Auxon

Théâtre Le dîner de condé

121 Rue du Moulin Auxon Aube

Début : 2026-01-18 15:00:00

2026-01-18

Dimanche 18 janvier AUXON Théâtre Le dîner de condé . A 15h à la salle des fêtes.

Le comité de Jumelage du val d’Armance vous invite à son Théâtre annuel avec la troupe Guillemigelé de Creney.

Une comédie historique, drôle, rythmée, décalée, surprenante qui nous plonge dans les coulisses de la grande cuisine française du XVIIème siècle et rend hommage au personnage de François Vatel, au destin exceptionnel !

Inscriptions et réservations à 10 € (non placés) auprès de

Mme Maryse Coquille +33 (0)3 25 70 50 41 +33 (0)6 74 73 56 41

Mme Sylvette Michaut +33 (0)6 77 17 91 77 +33 (0)9 77 38 90 67

M Jacques François +33 (0)3 25 70 56 49 +33 (0)7 86 21 44 89 10 .

121 Rue du Moulin Auxon 10130 Aube Grand Est +33 3 25 70 50 41

