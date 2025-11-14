Théâtre Le dîner de cons en tournée à Gorron

Espace Colmont Gorron Mayenne

Le Dîner de cons , la célèbre pièce de théâtre adaptée en film à succès, arrive à Gorron.

La pièce culte de Francis Veber arrive à Gorron.

Un face à face féroce, émouvant et drôle !

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.

Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.

Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes. La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…

English :

Le Dîner de cons , the famous play adapted into a hit film, comes to Gorron.

German :

Le Dîner de cons , das berühmte Theaterstück, das als erfolgreicher Film adaptiert wurde, kommt nach Gorron.

Italiano :

Le Dîner de cons , la famosa opera teatrale adattata in un film di successo, arriva a Gorron.

Espanol :

Le Dîner de cons , la famosa obra de teatro adaptada en una película de éxito, llega a Gorron.

