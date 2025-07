Théâtre Le Dôme Saumur

Théâtre Le Dôme
Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

20 septembre 2025, 14:00

21 septembre 2025, 18:00

2025-09-20

Théâtre construit par Charles Joly-Leterme au 19e siècle dans le style néoclassique. Visites guidées afin de découvrir ce lieu emblématique de Saumur, son histoire et ses secrets de scène.

Interventions artistiques qui feront dialoguer patrimoine et spectacle vivant.

HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 18h.

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 53 93 50 00 ledome@saumurvaldeloire.fr

English:

Neoclassical theater built by Charles Joly-Leterme in the 19th century. Guided tours to discover this iconic Saumur landmark, its history and its stage secrets.

German:

Theater, das von Charles Joly-Leterme im 19. Jahrhundert im neoklassizistischen Stil erbaut wurde. Geführte Besichtigungen, um diesen symbolträchtigen Ort in Saumur, seine Geschichte und seine Bühnengeheimnisse zu entdecken.

Italiano:

Teatro costruito da Charles Joly-Leterme nel XIX secolo in stile neoclassico. Visite guidate per scoprire questo luogo emblematico di Saumur, la sua storia e i suoi segreti scenici.

Español:

Teatro construido por Charles Joly-Leterme en el siglo XIX en estilo neoclásico. Visitas guiadas para descubrir este lugar emblemático de Saumur, su historia y sus secretos escénicos.

