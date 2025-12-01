Théâtre Le Duplex O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Théâtre Le Duplex

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 27 – 27 – 71.5 EUR

selon l’emplacement

Début : Mercredi 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-17 21:30:00

Prêts à tout pour s’agrandir !



Une comédie écrite et mise en scène par Didier CARON

Avec Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN et Corinne TOUZET



Billetterie en vente à l’OT de Romans et Valence

English :

Ready to do anything to expand!



A comedy written and directed by Didier CARON

With Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN and Corinne TOUZET



Tickets on sale at Romans and Valence Tourist Office

German :

Alles tun, um zu expandieren!



Eine Komödie, geschrieben und inszeniert von Didier CARON

Mit Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN und Corinne TOUZET



Kartenverkauf bei der OT von Romans und Valence

Italiano :

Pronti a fare qualsiasi cosa per espandersi!



Una commedia scritta e diretta da Didier CARON

Interpreti Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN e Corinne TOUZET



Biglietti in vendita presso l’Ufficio del Turismo di Romans e Valence

Espanol :

Dispuesto a todo para expandirse



Una comedia escrita y dirigida por Didier CARON

Protagonistas Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN y Corinne TOUZET



Venta de entradas en las oficinas de turismo de Romans y Valence

