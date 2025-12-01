Théâtre Le Duplex O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Théâtre Le Duplex O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère mercredi 17 décembre 2025.
Théâtre Le Duplex
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 27 – 27 – 71.5 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-17 20:00:00
fin : 2025-12-17 21:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Prêts à tout pour s’agrandir !
Une comédie écrite et mise en scène par Didier CARON
Avec Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN et Corinne TOUZET
Billetterie en vente à l’OT de Romans et Valence
.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
Ready to do anything to expand!
A comedy written and directed by Didier CARON
With Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN and Corinne TOUZET
Tickets on sale at Romans and Valence Tourist Office
German :
Alles tun, um zu expandieren!
Eine Komödie, geschrieben und inszeniert von Didier CARON
Mit Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN und Corinne TOUZET
Kartenverkauf bei der OT von Romans und Valence
Italiano :
Pronti a fare qualsiasi cosa per espandersi!
Una commedia scritta e diretta da Didier CARON
Interpreti Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN e Corinne TOUZET
Biglietti in vendita presso l’Ufficio del Turismo di Romans e Valence
Espanol :
Dispuesto a todo para expandirse
Una comedia escrita y dirigida por Didier CARON
Protagonistas Anny DUPEREY, Pascal LÉGITIMUS, Francis PERRIN y Corinne TOUZET
Venta de entradas en las oficinas de turismo de Romans y Valence
L’événement Théâtre Le Duplex Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-01-24 par Valence Romans Tourisme