Théâtre Le Duplex Quai de la Réunion Le Havre

Théâtre Le Duplex

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Après une saison triomphale au Théâtre de Paris, Le Duplex est de retour en tournée ! Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et éclats de rire.

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli duplex.

Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager. Comment faire alors ?

Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative utiliser tous les moyens possibles pour arriver à leur fin ! .

