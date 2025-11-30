Théâtre Le Duplex. Prêts à tout pour s’agrandir ! Amiens

Théâtre Le Duplex. Prêts à tout pour s’agrandir !

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Écrite et mise en scène par Didier Caron, cette comédie au casting 4 étoiles provoque joie et

éclats de rire.

Avec Anny Duperey, Francis Perrin, Pascal Légitimus et Corinne Touzet.

Les Berger habitent au sixième et dernier étage d’un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien,

tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leur espace et rêvent de récupérer l’appartement

des Tissandier, leurs sympathiques voisins et amis du cinquième afin de se créer un joli

duplex.

Mais les Tissandier sont heureux dans leur appartement et ne comptent pas déménager.

Comment faire alors ?

Il ne reste aux Berger qu’une seule alternative utiliser tous les moyens possibles pour arriver

à leur fin !

English :

Written and directed by Didier Caron, this comedy with a 4-star cast is a joy to behold

laughter.

With Anny Duperey, Francis Perrin, Pascal Légitimus and Corinne Touzet.

The Berger family live on the sixth and top floor of a Paris apartment building. They feel comfortable there,

so well that they would like to enlarge their space and dream of taking over the apartment

tissandier, their friendly neighbors and friends on the fifth floor, to create a lovely

duplex.

But the Tissandiers are happy in their apartment and have no intention of moving.

So how do they go about it?

The Berger family is left with only one alternative: use any means possible to achieve their goal!

to achieve their goal!

German :

Diese von Didier Caron geschriebene und inszenierte Komödie mit einer Vier-Sterne-Besetzung sorgt für Heiterkeit und

schallendes Gelächter aus.

Mit Anny Duperey, Francis Perrin, Pascal Légitimus und Corinne Touzet.

Die Bergers wohnen im sechsten und letzten Stock eines Pariser Wohnhauses. Sie fühlen sich dort sehr wohl,

sie fühlen sich so wohl, dass sie ihren Wohnraum gerne vergrößern würden und davon träumen, die Wohnung der Bergers zu übernehmen

der Familie Tissandier, ihren freundlichen Nachbarn und Freunden aus dem fünften Stock, um sich eine hübsche Wohnung einzurichten

duplexwohnung zu bauen.

Aber die Tissandiers sind glücklich in ihrer Wohnung und haben nicht vor, umzuziehen.

Was sollen sie also tun?

Den Bergers bleibt nur eine Alternative: Sie müssen alle möglichen Mittel einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen

ihr Ziel zu erreichen!

Italiano :

Scritta e diretta da Didier Caron, questa commedia con un cast a 4 stelle è una gioia per gli occhi

risate.

Con Anny Duperey, Francis Perrin, Pascal Légitimus e Corinne Touzet.

La famiglia Berger vive al sesto e ultimo piano di un condominio parigino. Si sentono a loro agio lì,

talmente bene che vorrebbero ampliare il loro spazio abitativo e sognano di prendere in affitto l’appartamento dei Tissandier, i loro simpatici amici

tissandier, i loro simpatici vicini e amici del quinto piano, per creare un delizioso appartamento duplex

appartamento duplex.

Ma i Tissandier sono felici nel loro appartamento e non hanno intenzione di trasferirsi.

Quindi cosa possono fare?

Alla famiglia Berger non resta che un’opzione: usare tutti i mezzi possibili per raggiungere il loro obiettivo!

per ottenere il loro scopo!

Espanol :

Escrita y dirigida por Didier Caron, esta comedia con un reparto de 4 estrellas es una gozada

risas.

Con Anny Duperey, Francis Perrin, Pascal Légitimus y Corinne Touzet.

La familia Berger vive en el sexto y último piso de un bloque de apartamentos de París. Allí se sienten tan a gusto

tan bien que les gustaría ampliar su espacio vital y sueñan con ocupar el piso de los Tissandier, sus simpáticos amigos

tissandier, sus simpáticos vecinos y amigos del quinto piso, para crear un bonito

dúplex.

Pero los Tissandier son felices en su piso y no tienen intención de mudarse.

¿Qué pueden hacer?

A la familia Berger sólo le queda una opción: ¡utilizar cualquier medio para conseguir su objetivo!

¡para salirse con la suya!

