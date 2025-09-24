Théâtre Le Duplex Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Mercredi 24 septembre 2025 de 20h30 à 22h.

Tarif : 20 – 20 – 32 EUR

Les Berger habitent dans un immeuble parisien. Ils s’y sentent bien, tellement bien qu’ils aimeraient agrandir leurs espaces et rêvent de récupérer l’appartement des Tissandiers

Vous ne me verrez pas car ce soir, je vais mourir. Oh détrompez-vous, cela ne me fait pas plaisir ! Au contraire… C’était une si belle soirée, j’étais entouré d’amis chers Katherin ma sœur bien aimée, Hartford mon bras droit, Bram Stoker le directeur du théâtre, Georges Bernard Shaw le dramaturge, Miss Lime mon assistante, Arthur Conan Doyle le célèbre romancier. Pourtant mon meurtrier est forcément parmi eux. Alors Qui ? Qui m’a assassiné ? Et si c’était simplement mon heure ?



Ils nous tiennent en haleine, nous font rire, nous étonnent .

Le Canard Enchaîné

Un bon divertissement, maîtrisé et surprenant .

Télérama TT



De 20 € à 32 € Billetterie en ligne



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 00 82 theatre@salon-de-provence.org

English :

The Berger family live in a Parisian apartment building. They feel comfortable there, so much so that they would like to extend their living space and dream of reclaiming the Tissandiers apartment

German :

Die Bergers wohnen in einem Pariser Wohnhaus. Sie fühlen sich dort wohl, so wohl, dass sie ihre Räume gerne vergrößern würden und davon träumen, die Wohnung der Tissandiers zurückzuerhalten

Italiano :

La famiglia Berger vive in un condominio a Parigi. Si sentono a loro agio, tanto che vorrebbero ampliare il loro spazio abitativo e sognano di rilevare l’appartamento dei Tissandier

Espanol :

La familia Berger vive en un bloque de pisos en París. Se sienten a gusto allí, tanto que les gustaría ampliar su espacio vital y sueñan con ocupar el piso de los Tissandier

