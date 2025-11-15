Théâtre Le Facteur Anisy

Théâtre Le Facteur

Salle des fêtes Anisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

2 femmes du village avouent au curé du village, qu’elles ont accidentellement tué le facteur du canton ! Le Curé se retrouve complice du meurtre

Retrouvez la comédie Le Facteur le samedi 15 novembre à la salle des fête d’Anisy à 20h30.

L’événement est co-organisé par la mairie et la compagnie de théâtre Dryadalis, qui était déjà venue jouer sa comédie Tapis Jaune en début d’année.

Synopsis

Le 22 Janvier 1946 le Général de Gaulle vient d’annoncer sa démission au gouvernement provisoire.

Dans la maison d’un petit village de Dordogne, lors d’un soir de tempête, deux jeunes femmes, Marie-Clothilde et Lucienne, sont en train d’attendre avec nervosité la venue du père Christian, le Curé du village.

Lors de son arrivée dans la maison de Marie-Clothilde, il découvre le pétrin dans lequel il met les pieds. En effet, les deux femmes lui avouent qu’elles ont accidentellement tué le Facteur du canton.

Pris par la confession chrétienne, le Curé se retrouve complice de ce meurtre. Les trois compagnons prennent alors la décision d’attendre la fin de la tempête afin de cacher le corps dans les bois.

L’histoire pourrait s’arrêter là… Cependant, la soeur de Marie-Clothilde, Hélène, descend de Paris dans son village natal avec une surprise, son compagnon Georges qui est inspecteur de Police. Les cinq personnages se retrouvent coincés par la tempête, dans cette petite maison de campagne, avec un cadavre à cacher. C’est le début d’une folle journée, pleine de tensions, de révélations et de rebondissements qui s’annonce, car la folie de la situation va faire surgir de vieux souvenirs de guerre que certains voudraient oublier. .

Salle des fêtes Anisy 14610 Calvados Normandie +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com

English : Théâtre Le Facteur

2 village women confess to the village priest that they accidentally killed the local letter carrier! The priest finds himself an accomplice to the murder

German : Théâtre Le Facteur

zwei Frauen aus dem Dorf gestehen dem Dorfpfarrer, dass sie versehentlich den Postboten des Kantons getötet haben! Der Pfarrer wird zum Komplizen des Mordes

Italiano :

2 donne del villaggio confessano al prete del paese di aver accidentalmente ucciso il postino locale! Il prete si ritrova complice dell’omicidio

Espanol :

dos mujeres del pueblo confiesan al cura que han matado accidentalmente al cartero El cura se convierte en cómplice del asesinato

