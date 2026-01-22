Théâtre | Le facteur Salle polyvalente Villefranche-de-Lonchat
Théâtre | Le facteur
Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat Dordogne
La compagnie de théâtre Dryadalis présente sa nouvelle comédie Le facteur , coorganisée avec la troupe du Club de Théâtre Les Lonchalants. Une soirée placée sous le signe de l’humour et du divertissement.
Rendez-vous à 20h à la salle polyvalente de Villefranche-de-Lonchat.
Entrée 12 € adultes 5 € moins de 12 ans.
Buvette sur place. .
Salle polyvalente 40 Rue Gambetta Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 86 27 64 reservations.dryadalis@gmail.com
