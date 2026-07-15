Informations pratiques

Vitré

Théâtre Le feuilleton

2 rue de Strasbourg Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Par les compagnies l’Unanime et le Comité des Fêtes.

Création in situ.

Le Feuilleton est une série théâtrale pleine d’humour, qui vient se réinventer pour dialoguer malicieusement avec le territoire vitréen et son centre culturel…

On suit les péripéties hebdomadaires d’une petite fanfare de village prête à (presque) tout pour gagner le Grand Concours National. Au fil des répétitions, dans une joyeuse cacophonie, la tension monte et révèle le meilleur et le pire des musiciens. Une plongée dans un collectif de pratique en amateur, c’est un suspense incroyable dans une banalité insoutenable !

Le Feuilleton est né de la rencontre entre la compagnie bretonne L’Unanime et la compagnie belge Le Comité des Fêtes. Celles-ci ont l’art d’appréhender la scène comme un terrain de jeu, un espace où l’incroyable côtoie l’ordinaire, où le banal devient insolite.

Le spectacle est créé au Centre Culturel Jacques Duhamel à l’occasion d’une semaine de travail à Vitré qui donnera naissance à plusieurs épisodes de la série réunis en une soirée. Elle s’annonce pétillante et étonnante !

Durée 1h45

Placement libre.

Salle Louis Jouvet, 2 rue de Strasbourg 35 500 Vitré.

A partir de 10 ans

Réservation en ligne ou au centre culturel (sur les horaires d’ouverture). .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

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English :

L’événement Théâtre Le feuilleton Vitré a été mis à jour le 2026-07-09 par OT VITRE