Théâtre « Le firmament » Théâtre Rue de la halle Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-05-23 20:30:00

D’après Lucy Kirkwood par l’atelier théâtre du lycée Sivard de Beaulieu.

English : Théâtre « Le firmament »

Based on Lucy Kirkwood by the Lycée Sivard de Beaulieu theater workshop.

German :

Nach Lucy Kirkwood von der Theaterwerkstatt des Lycée Sivard de Beaulieu.

Italiano :

Basato su una pièce di Lucy Kirkwood, realizzata dal laboratorio teatrale del Lycée Sivard de Beaulieu.

Espanol :

Basado en una obra de Lucy Kirkwood, por el taller de teatro del Lycée Sivard de Beaulieu.

