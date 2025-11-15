Théâtre Le Firmament Rue lapins Saint-Gengoux-le-National
Théâtre Le Firmament Rue lapins Saint-Gengoux-le-National samedi 15 novembre 2025.
Théâtre Le Firmament
Rue lapins Maison du Terroir Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15 22:30:00
Date(s) :
2025-11-15
L’atelier amateur de la Compagnie du Bonheur Vert propose une pièce de Lucy Kirkwood, Le Firmament un jury de mères de famille doit juger si une condamnée à mort est enceinte ou non, ce qui la sauverait de la potence. Frustrations et rancoeurs minent le jugement de ces femmes du 17e siècle à qui on ne donne jamais la parole. .
Rue lapins Maison du Terroir Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05
English : Théâtre Le Firmament
German : Théâtre Le Firmament
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Le Firmament Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2025-10-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)