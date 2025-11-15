Théâtre Le Firmament Rue lapins Saint-Gengoux-le-National

Théâtre Le Firmament

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

2025-11-15 20:30:00

2025-11-15 22:30:00

2025-11-15

L’atelier amateur de la Compagnie du Bonheur Vert propose une pièce de Lucy Kirkwood, Le Firmament un jury de mères de famille doit juger si une condamnée à mort est enceinte ou non, ce qui la sauverait de la potence. Frustrations et rancoeurs minent le jugement de ces femmes du 17e siècle à qui on ne donne jamais la parole. .

Rue lapins Maison du Terroir Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

