Ninon au pays du pourquoi Théâtre le Funambule Montmartre Paris vendredi 5 septembre 2025.

Les années ont passé depuis son voyage au royaume du Non, et Ninon est

devenue maman. Elle se pose beaucoup de questions face à ce nouveau rôle. Comment être sûre de faire les bons choix pour

être une bonne mère ? Elle se souvient alors qu’on lui a parlé du pays du

Pourquoi, et décide d’y aller pour trouver des réponses à ses interrogations.

Mais cela ne sera pas si facile ! Le pays du Pourquoi est peuplé de petits

êtres espiègles et extrêmement curieux, qui posent mille questions à la minute

quand ils ne sont pas déjà persuadés de tout savoir ! La patience de Ninon

va être mise à rude épreuve.

Après « Ninon au royaume du Non »

et les 3 épisodes de « La fée des chaussettes » venez découvrir la 5e

histoire imaginée par Emilie Pfeffer. Un spectacle qui s’adresse comme à son

habitude aussi bien aux petits qu’aux grands ! Puisant dans son expérience

personnelle et dans des situations universelles qui parlent à tous les parents,

elle utilise l’humour et la musique pour dédramatiser les petits tracas de la

parentalité et réunir les familles autour d’un bon moment de rire et de

partage !

Du 6 septembre au 30 novembre

Les mercredis à 16h

Les samedis et dimanches à 11h

Supplémentaire : mardi 11 novembre à 16h

Du 20 octobre au 2 novembre

Du lundi au vendredi à 10h30

Les samedis et dimanches à 11h

Une comédie musicale sur l’âge du Pourquoi qui s’adresse à la fois aux enfants et à leurs parents !

payant

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans.

début : 2025-09-05T23:00:00+02:00

fin : 2025-11-30T23:59:00+01:00

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 53 rue des SaulesParis

https://www.funambule-montmartre.com/ninon-au-pays-du-pourquoi +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com