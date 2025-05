Gagnez des places pour le festival Nouvel acte, au Théâtre du Funambule – Théâtre le Funambule Montmartre Paris, 2 juin 2025, Paris.

Nous avons réfléchi le Festival Nouvel Acte comme un tremplin pour les artistes émergents, favorisant les textes inédits et les récits dont la forme témoigne d’un désir d’invention, de coller au plus proche d’une vision artistique singulière, et le thème d’une nécessité d’éclairer des dimensions de nos sociétés qui n’ont pas ou peu eu l’occasion de goûter à la lumière des projecteurs. Audace scénique, ambition artistique, nécessité d’incarner des histoires originales sont les points de mire de cette joyeuse exploration en équipe.

Venir assister aux propositions de ces jeunes compagnies et collectifs, c’est soutenir l’émergence d’une vague nouvelle dont on souhaite qu’elle marque les esprits par son ampleur et sa capacité à briser les digues.

Les six spectacles de cette édition 2025

Camembert : le couronnement, Collectif Nous Indiscipliné.e.s

Genre : Pluridisciplinaire – je réserve

lundi 2 juin à 19h, mardi 3 juin à 21h et mercredi 4 juin à 19h

Lyse Majesté, Compagnie Pyrale

lundi 2 juin à 21h, mardi 3 juin à 19h et mercredi 4 juin à 21h

Genre : Théâtre contemporain – je réserve

Caravage, Compagnie La scène turbulente

jeudi 5 juin à 19h, vendredi 6 juin à 21h et samedi 7 juin à 19h

Genre : Théâtre contemporain – je réserve

Mauvaises chiennes, Compagnie Peau de lapin

jeudi 5 juin à 21h et samedi 7 juin à 21h

Genre : Théâtre politique – je réserve

Subitement, Compagnie Donc du coup

dimanche 8 juin à 18h, lundi 9 juin à 21h et mardi à 19h

Genre : Comédie – je réserve

Magellan, Compagnie 1123

dimanche 8 juin à 20h, lundi 9 juin à 19h et mardi 10 juin à 21h

Genre : Aventure – je réserve

Du lundi 02 juin 2025 au mardi 10 juin 2025 :

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

+33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com

Le Funambule Montmartre continue d’apporter son soutien à la création et aux jeunes artistes. Nous consacrons notre programmation du 2 au 10 juin 2025 aux spectacles de compagnies émergentes !