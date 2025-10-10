Théâtre le Gang des Chieuses La Barroise Bar-le-Duc

Théâtre le Gang des Chieuses La Barroise Bar-le-Duc vendredi 10 octobre 2025.

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Vendredi 2025-10-10 20:00:00

2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

Vous aussi vous êtes une chieuse ?

L’une est célibataire endurcie, l’autre n’arrive pas à tenir un couple.

La première est spirituelle, la seconde cartésienne.

Tout les oppose et pourtant à elles deux elles forment le gang des chieuses.

Par choix ou par maladresse découvrez pourquoi il est important de le rester… Ou pas.Tout public

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 9 83 91 94 80

English :

Are you a pain in the ass too?

One’s a confirmed bachelor, the other can’t keep a relationship together.

The first is spiritual, the second Cartesian.

They’ve got everything working against them, and yet together they form the « pain in the ass » gang.

By choice or by clumsiness, discover why it’s important to stay that way… Or not.

German :

Sind Sie auch eine Nervensäge?

Die eine ist ein hartgesottener Single, die andere kann eine Beziehung nicht aufrechterhalten.

Die eine ist spirituell, die andere kartesianisch.

Alles ist gegensätzlich und doch bilden sie zusammen die Bande der Nervensägen.

Ob aus eigenem Antrieb oder aus Ungeschicklichkeit: Finden Sie heraus, warum es wichtig ist, es zu bleiben… Oder auch nicht.

Italiano :

Anche tu sei un rompiscatole?

Uno è uno scapolo confermato, l’altro non riesce a tenere insieme una relazione.

Uno è spirituale, l’altro cartesiano.

Hanno tutto in comune, ma insieme formano una banda di rompiscatole.

Per scelta o per maldestrezza, scoprite perché è importante che rimangano tali… Oppure no.

Espanol :

¿Tú también eres un grano en el culo?

Uno es un soltero empedernido, el otro no puede mantener una relación.

Uno es espiritual, el otro cartesiano.

Tienen todo en común, pero juntos forman una pandilla de pesados.

Por elección o por torpeza, descubre por qué es importante seguir así… O no.

