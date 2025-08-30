Théâtre Le gang des mamies flingueuses Buziet

Théâtre Le gang des mamies flingueuses Buziet samedi 30 août 2025.

Théâtre Le gang des mamies flingueuses

Théâtre de verdure fronton Buziet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

La troupe d’Eths Talousses présentera Le gang des Mamies Flingueuses .

Buvette et petite restauration. .

Théâtre de verdure fronton Buziet 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00

English : Théâtre Le gang des mamies flingueuses

German : Théâtre Le gang des mamies flingueuses

Italiano :

Espanol : Théâtre Le gang des mamies flingueuses

L’événement Théâtre Le gang des mamies flingueuses Buziet a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn