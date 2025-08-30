Théâtre Le gang des mamies flingueuses Buziet

Théâtre Le gang des mamies flingueuses

Théâtre de verdure fronton Buziet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

La troupe d’Eths Talousses présentera Le gang des Mamies Flingueuses .
Buvette et petite restauration.   .

Théâtre de verdure fronton Buziet 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 00 

