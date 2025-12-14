Théâtre Le gang des mamies flingueuses ! Moustoir-Ac

Théâtre Le gang des mamies flingueuses !

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

Les Gwen ha Du présentent Le gang des mamies flingueuses de Angélique Sutty, pièce 100% féminine. Samedi 20h30, dimanche 14h30. Entrée 6 €, gratuit -12ans. .

Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 11 73

