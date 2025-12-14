Théâtre Le gang des mamies flingueuses ! Moustoir-Ac
Théâtre Le gang des mamies flingueuses !
Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac Morbihan
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Les Gwen ha Du présentent Le gang des mamies flingueuses de Angélique Sutty, pièce 100% féminine. A 20h30. Entrée 6 €, gratuit -12ans. .
Salle Sterenn er Roz Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 11 73
