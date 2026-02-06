THEATRE LE GENDRE

Salle sainte thérèse Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Comédie théâtre amateur, écrite et mise en scène d’Olivier Lefoyer , C’est décidé ! Ce soir, Alicia présente son petit ami à ses parents. Mais la soirée ne va pas se passer comme prévue et va prendre une tournure inattendue.

Comédie théâtre amateur, écrite et mise en scène d’Olivier Lefoyer , C’est décidé ! Ce soir, Alicia présente son petit ami à ses parents. Mais la soirée ne va pas se passer comme prévue et va prendre une tournure inattendue. .

Salle sainte thérèse Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 71 30 72 71 thauhubohu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Amateur comedy play, written and directed by Olivier Lefoyer , C’est décidé ! Tonight, Alicia introduces her boyfriend to her parents. But the evening doesn’t go as planned, and takes an unexpected turn.

L’événement THEATRE LE GENDRE Sète a été mis à jour le 2026-02-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE