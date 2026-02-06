THEATRE LE GENDRE Sète
THEATRE LE GENDRE Sète dimanche 8 février 2026.
THEATRE LE GENDRE
Salle sainte thérèse Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Comédie théâtre amateur, écrite et mise en scène d’Olivier Lefoyer , C’est décidé ! Ce soir, Alicia présente son petit ami à ses parents. Mais la soirée ne va pas se passer comme prévue et va prendre une tournure inattendue.
Comédie théâtre amateur, écrite et mise en scène d’Olivier Lefoyer , C’est décidé ! Ce soir, Alicia présente son petit ami à ses parents. Mais la soirée ne va pas se passer comme prévue et va prendre une tournure inattendue. .
Salle sainte thérèse Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 71 30 72 71 thauhubohu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Amateur comedy play, written and directed by Olivier Lefoyer , C’est décidé ! Tonight, Alicia introduces her boyfriend to her parents. But the evening doesn’t go as planned, and takes an unexpected turn.
L’événement THEATRE LE GENDRE Sète a été mis à jour le 2026-02-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE