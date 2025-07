Théâtre le Geyser Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Théâtre le Geyser Le Geyser Bellerive-sur-Allier vendredi 19 septembre 2025.

Théâtre le Geyser

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Samedi 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19 22:30:00

2025-09-19

Présentation de saison Allez les filles !



Découvrez la saison culturelle 25-26 du Théâtre le Geyser. Poursuivez votre soirée par le concert Allez les filles, et verre de l’amitié.

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 95 13 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

English :

Season presentation: Allez les filles!



Discover the Théâtre le Geyser’s 25-26 cultural season. Continue your evening with the Allez les filles concert, and a friendly drink.

German :

Saisonvorschau: Allez les filles!



Entdecken Sie die kulturelle Saison 25-26 des Théâtre le Geyser. Setzen Sie Ihren Abend mit dem Konzert Allez les filles und einem Glas Freundschaft fort.

Italiano :

Anteprima della stagione: Allez les filles!



Scoprite la stagione culturale 25-26 del Théâtre le Geyser. Continuate la vostra serata con il concerto Allez les filles, seguito da un aperitivo in compagnia.

Espanol :

Avance de temporada: ¡Allez les filles!



Descubra la temporada cultural 25-26 del Théâtre le Geyser. Continúe la velada con el concierto Allez les filles, seguido de una copa amistosa.

