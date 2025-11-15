Théâtre « Le Goût du Bonheur » Tonya Kinzinger, Thierry Beccaro & Sylvain Boccara

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Margot est insupportable, exigeante, déterminée. Alexandre est arrogant, hautain et de mauvaise foi.

Ils s’aiment depuis toujours mais ils ne savent pas l’exprimer car dès qu’ils se rencontrent, le ton monte, tout devient compliqué et les reproches fusent.

Lui, veuf depuis peu, elle, célibataire, il faudrait vraiment qu’ils se rapprochent l’un de l’autre sous un ciel enfin clément.

Benjamin, le fils de Margot, va s’ingénier à détendre l’atmosphère et trouver les moyens pour que ces deux êtres humains sensibles mais trop fantasques, dévoilent enfin le meilleur d’eux-mêmes.

« Le Goût du Bonheur » est une comédie irrésistible, virevoltante et romantique, incarnée avec panache par Tonya Kinzinger, actrice du petit comme du grand écran, et Thierry Beccaro, lui aussi célèbre acteur expérimenté. Un duo tendre et complice qui n’a pas fini de vous surprendre, sous l’œil bienveillant du jeune Sylvain Boccara, que les téléspectateurs connaissent sous le rôle de Louis dans « Un si grand soleil ».

Durée 2h.

Tout public.

Placement libre assis. .

Salle polyvalente 78 Rue du Faubourg de Neaufles Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 culturel@mairie-gisors.fr

English : Théâtre « Le Goût du Bonheur » Tonya Kinzinger, Thierry Beccaro & Sylvain Boccara

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre « Le Goût du Bonheur » Tonya Kinzinger, Thierry Beccaro & Sylvain Boccara Gisors a été mis à jour le 2025-03-12 par Vexin Normand Tourisme