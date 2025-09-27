Théâtre Le Grand Bain Salle des Fêtes du Château Cadaujac

Théâtre Le Grand Bain Salle des Fêtes du Château Cadaujac samedi 27 septembre 2025.

Théâtre Le Grand Bain

Salle des Fêtes du Château Parc du Château Cadaujac Gironde

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27 2025-09-28

Les Têtes à Clac, troupe de théâtre de Cadaujac, donneront 2 représentations de la comédie de Michel Clément intitulée « Le Grand Bain »

– le Samedi 27/09 à 21h00

– le Dimanche 28/09 à 15h00

Synopsis Six amis et un bébé ont loué une maison de vacances sous le soleil du Lubéron.

Problème la piscine est très grande, très profonde, très belle… mais très vide.

Qu’est-ce qu’on fait quand il n’y a pas d’eau ? On plonge, on coule ou on flotte… ?

Le Grand Bain est une comédie sur les amis, les vacances, les baigneurs et tous les autres problèmes qui n’arrivent pas qu’aux autres. .

Salle des Fêtes du Château Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 75 84 66 lestetesaclac@orange.fr

