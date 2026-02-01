Théâtre Le Grand Blanc Salle des fêtes Vassincourt

Théâtre Le Grand Blanc

Les rendez-vous culturels des 16 , en COPARY

“ Le Grand Blanc ”, cie A demain J’espère (Besançon)

Théâtre tout public, à partir de 12 ans.

Cette Compagnie est déjà venue sur le territoire (Andernay, en novembre 2022) avec le spectacle ObsolèteS .

Elle revient sur le territoire en résidence pour la création de son nouveau spectacle Le grand Blanc . Cette compagnie va rencontrer des professionnels de santé du territoire et du sud meusien pour nourrir son spectacle. Nous aurons le privilège d’assister à la forme quasi définitive (offert par la COPARY) et vous pourrez faire vos retours aux artistes l’issue de la représentation.

Une création théâtrale en cours de finalisation.

Le spectacle se passera en plusieurs temps. Au départ les spectateurs font la queue, jusque-là c’est assez classique, avant un spectacle. Puis, les 3 comédiens vous embarqueront dans l’univers du Grand blanc.

J’espère que vous avez la santé ?

De façon ludique, comme souvent dans leur création de cette compagnie, les comédiens viendront nous faire réfléchir sur une question de société, à savoir la santé et son accès.

Drôle, touchant, inquiétant, cette création en cours de finalisation saura vous surprendre, enfin on l’espère.

Venez nombreux découvrir l’accouchement d’une création théâtrale, pas comme les autres.

L’équipe Lilia ABAOUB (jeu) Olivia DAVID (jeu) Philippe GOBET (regard extérieur santé) Fabien THOMAS (écriture, mise en scène, jeu).

Production Compagnie A demain j’espère Coproductions la Copary 55 (coproduction, accueil en résidence, préachat), La Passerelle 63 (coproduction, accueil en résidence, préachat) Soutiens Théâtre de l’Unité 25 (accueil en résidence d’écriture et de création), Association Du bitume et des plumes 25 (préachat), Poitiers Jeunes 54 (accueil en résidence de création), La Sarbacane 25 (préachat), Ségal’Arts 46 (préachat), Syndicat SUD 25 (préachat) Communauté de commune du Pays de Revigny (Copary) Financements (acquis) Région Bourgogne-Franche-Comté (aide à l’écriture et aide à la création), Ville de Besançon (aide à l’écriture) Financements (en cours) Ville de Besançon (aide à la création).

Gratuit, offert par la COPARY.

Places limitées, réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi).

En partenariat avec la commune de Vassincourt.Tout public

English :

Les rendez-vous culturels des 16 , in COPARY

? Le Grand Blanc, cie A demain J?espère (Besançon)

Theater all audiences, ages 12 and up.

This company has already visited the region (Andernay, November 2022) with the show ObsolèteS .

It is returning to the region for a residency to create its new show, Le grand Blanc . The company will be meeting with healthcare professionals from the region and southern Meuse to develop its show. We’ll have the privilege of seeing the near-final form of the show (courtesy of COPARY), and you’ll be able to give feedback to the artists after the performance.

A theatrical creation currently being finalized.

The show takes place in several stages. At the start, the audience queues up so far, so classic before a show. Then, the 3 actors will take you into the world of Le Grand Blanc.

I hope you have your health?

In a playful way, as is often the case with this company?s creations, the comedians will make us think about a social issue, namely health and access to it.

Funny, touching, worrying, this creation, currently being finalized, will hopefully surprise you.

Come one, come all to discover the birth of a theatrical creation unlike any other.

The team: Lilia ABAOUB (acting) Olivia DAVID (acting) Philippe GOBET (external health perspective) Fabien THOMAS (writing, directing, acting).

Production: Compagnie A demain j?espère Coproductions: la Copary 55 (coproduction, residency, pre-purchase), La Passerelle 63 (coproduction, residency, pre-purchase) Support: Théâtre de l?Unité 25 (writing and creation residency), Association Du bitume et des plumes 25 (pre-purchase), Poitiers Jeunes 54 (creation residency), La Sarbacane 25 (pre-purchase), Ségal?Arts 46 (pre-purchase), Syndicat SUD 25 (pre-purchase) Communauté de commune du Pays de Revigny (Copary) Funding: (acquired) Région Bourgogne-Franche-Comté (writing and creation assistance), Ville de Besançon (writing assistance) Funding (ongoing) City of Besançon (creation aid).

Free, offered by COPARY.

Places limited, reservations recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr (or on the day of the event only, by calling 07 84 45 43 49 after close of business on Fridays).

In partnership with the commune of Vassincourt.

L’événement Théâtre Le Grand Blanc Vassincourt a été mis à jour le 2026-02-05 par OT SUD MEUSE