Théâtre Le Grand écart Baume-les-Dames
Théâtre Le Grand écart Baume-les-Dames dimanche 12 octobre 2025.
Théâtre Le Grand écart
Le CARÉ Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Comment un seul comédien peut-il, en une soirée, nous faire vivre une véritable odyssée ? C’est le solo d’un équilibriste bringuebalant et fragile en quête de légitimité qui questionne son choix de ne pas avoir « repris » la ferme. Ne laissez pas s’échapper ce grand moment d’humanité et d’émotions.
Tout public, conseillé à partir de 12 ans
Durée 1h30 .
Le CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Théâtre Le Grand écart
German : Théâtre Le Grand écart
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Le Grand écart Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-12 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS