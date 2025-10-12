Théâtre Le Grand écart Baume-les-Dames

Le CARÉ Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12

Comment un seul comédien peut-il, en une soirée, nous faire vivre une véritable odyssée ? C’est le solo d’un équilibriste bringuebalant et fragile en quête de légitimité qui questionne son choix de ne pas avoir « repris » la ferme. Ne laissez pas s’échapper ce grand moment d’humanité et d’émotions.

Tout public, conseillé à partir de 12 ans

Durée 1h30 .

Le CARÉ Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

