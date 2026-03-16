Théâtre – Le Grand Jour Le Grand Logis Bruz Jeudi 26 mars, 20h30 Sur réservation, de 9€ à 20€

Huit comédiens nous plongent au cœur d’une fratrie en plein tumulte, où les non-dits s’accumulent autour d’une figure maternelle toute-puissante.

_**« Est-ce qu’on devient adulte lorsque sa mère meurt ? »**_

Après _Lalalangue_, programmé en juin dernier au Grand Logis, l’autrice, metteure en scène et comédienne Frédérique Voruz explore une fois de plus les névroses familiales avec brio. La mère a disparu, la fratrie se retrouve : c’est _le Grand Jour_.

Huit comédiens nous plongent au cœur d’une fratrie en plein tumulte, où les non-dits s’accumulent autour d’une figure maternelle toute-puissante. Au retour de la mise en bière, la cuisine familiale devient le théâtre d’affrontements tragi-comiques. Car même absente, la mère continue de hanter l’instant. Entre flash-backs et apparitions, règlements de comptes et aveux, cette famille haute en couleur nous entraîne dans une danse effrénée, entre névroses, amour inconditionnel et humour grinçant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T22:00:00.000+01:00

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accueil.grandlogis@ville-bruz.fr https://legrandlogis-bruz.fr/ 0299053062

Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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