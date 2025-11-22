Théâtre Le grand retour de Boris S.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : 8 EUR

Samedi 2025-11-22 20:15:00

2025-11-22

2025-11-22

Pièce de théâtre de Serge KRIBUS, mise en scène par Ludovic GERASTRE et interprétée par la compagnie »Les Entr’Acteurs »

Le grand retour de Boris S. raconte l’histoire d’un père qui débarque à l’improviste chez son fils qu’il n’a pas vu depuis des mois.Vieux comédien au chômage et sans grand talent, il arrive au bien mauvais moment, car son fils vient à la fois de perdre sa femme et son emploi.Rapidement, les conflits éclatent entre les deux hommes.Le fils se questionne et s’interroge sur les blessures cachées par son père, mais comment deux êtres peuvent-ils se comprendre alors qu’ils ne se sont jamais vraiment parlé ?

Tarifs

• Adultes 8 €

• De 12 à 17 ans 4 €

• Moins de 12 ans GratuitTout public

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est

English :

Play by Serge KRIBUS, directed by Ludovic GERASTRE and performed by the company Les Entr’Acteurs

Le grand retour de Boris S. tells the story of a father who unexpectedly shows up at the home of his son, whom he hasn’t seen in months.An unemployed old actor with little talent, he arrives at a very bad time, as his son has just lost both his wife and his job.Conflicts quickly erupt between the two men.The son questions himself and the wounds hidden by his father, but how can two people understand each other when they’ve never really spoken?

Prices

? Adults: 8 ?

? 12 to 17 years old 4 ?

? Under 12 Free

German :

Theaterstück von Serge KRIBUS, inszeniert von Ludovic GERASTRE und aufgeführt von der Theatergruppe »Les Entr’Acteurs »

Die große Rückkehr des Boris S. erzählt die Geschichte eines Vaters, der unerwartet bei seinem Sohn auftaucht, den er seit Monaten nicht gesehen hat.Der alte, arbeitslose Schauspieler ohne großes Talent kommt zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, denn sein Sohn hat sowohl seine Frau als auch seinen Job verloren.Schnell kommt es zu Konflikten zwischen den beiden Männern.Der Sohn stellt sich selbst und die von seinem Vater verborgenen Verletzungen in Frage, aber wie können zwei Menschen einander verstehen, wenn sie nie wirklich miteinander gesprochen haben?

Tarife

? Erwachsene: 8 ?

? Von 12 bis 17 Jahren: 4 ?

? Unter 12 Jahren: Kostenlos

Italiano :

Spettacolo di Serge KRIBUS, diretto da Ludovic GERASTRE e interpretato dalla compagnia »Les Entr’Acteurs »

Le grand retour de Boris S. racconta la storia di un padre che si presenta inaspettatamente a casa del figlio, che non vede da mesi. Vecchio attore disoccupato e senza grande talento, arriva in un momento molto brutto, poiché il figlio ha appena perso sia la moglie che il lavoro. Tra i due uomini scoppia rapidamente un conflitto: il figlio si interroga su se stesso e sulle ferite nascoste dal padre, ma come possono capirsi due persone che non si sono mai parlate veramente?

Prezzi

? Adulti: 8 ?

? Da 12 a 17 anni: 4 ?

? Sotto i 12 anni: gratis

Espanol :

Obra de Serge KRIBUS, dirigida por Ludovic GERASTRE e interpretada por la compañía »Les Entr’Acteurs »

Le grand retour de Boris S. cuenta la historia de un padre que se presenta inesperadamente en casa de su hijo, al que no ve desde hace meses. Viejo actor en paro y sin gran talento, llega en muy mal momento, ya que su hijo acaba de perder tanto a su mujer como su trabajo. Rápidamente estallan conflictos entre los dos hombres. El hijo se cuestiona a sí mismo y las heridas que oculta su padre, pero ¿cómo pueden entenderse dos personas que nunca se han hablado realmente?

Precios

? Adultos: 8 ?

? De 12 a 17 años 4 ?

? Menores de 12 años Gratis

