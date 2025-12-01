Théâtre Le grenier de mon enfance Place de la Mairie Louvie-Juzon

Place de la Mairie Bibliothèque Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-12-17

0h45 A partir de 3 ans. Jeune public. Compagnie Jour de fête.

Comme chaque année, à quelques jours de Noël, Nicolas et Sarah, tous deux frère et sœur, participent à un vide grenier. Ils installent sur une table les objets trouvés dans la maison familiale, une occasion pour eux de retrouver des souvenirs lointains… Dans le grenier de leur enfance, parmi les boules et les guirlandes, Nicolas et Sarah se remémorent l'histoire de chaque objet déniché une étoile de shérif… un train électrique… le papier d'une grosse barre de chocolat… une clochette en argent… Souvenirs de leurs premiers Noëls… Et puis ces livres refermant leurs histoires préférées. Un moment de pure magie de Noël autour de 3 contes. Réservation conseillée auprès de l'Office de tourisme.

Place de la Mairie Bibliothèque Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

