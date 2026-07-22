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AGENDA · Brides-les-Bains

Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026 Brides-les-Bains

mardi 4 août 2026 · Brides-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Kiosque du Parc Thermal
Ville
73570 Brides-les-Bains
Département
Savoie
Tarif

Brides-les-Bains

Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 14:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Le Festival du Gros Tuyau revient pour sa 2ᵉ édition !
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Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64  contact@brides-les-bains.com

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English :

The Gros Tuyau Festival is back for its 2? %E9th edition!

L’événement Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains

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