Informations pratiques

Brides-les-Bains

Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 14:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Le Festival du Gros Tuyau revient pour sa 2ᵉ édition !

.

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gros Tuyau Festival is back for its 2? %E9th edition!

L’événement Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains