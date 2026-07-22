Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026 Brides-les-Bains
mardi 4 août 2026 · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 14:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Le Festival du Gros Tuyau revient pour sa 2ᵉ édition !
.
Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
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English :
The Gros Tuyau Festival is back for its 2? %E9th edition!
L’événement Théâtre Le Gros Tuyau 04 août 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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