Théâtre : Le Jambon Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Théâtre : Le Jambon

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:30:00

fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Et vous, si vous gagniez une grosse somme au loto, vous feriez quoi ?

Rémi et Julie, fous de joie, veulent profiter de la vie et se la couler douce.

Et aussi en faire profiter leurs amis. Alors pour partager leur bonheur, ils décident d’aller annoncer la bonne nouvelle à Clément et Jessica.

On ne peut pas dire qu’ils tombent à pic, Clément et Jessica sont en deuil, ou plutôt en demi-deuil. Une opération de la dernière chance pourrait sauver leur proche mais il faudrait une grosse somme d’argent. Rémi et Julie se retrouvent

pris dans un dilemme : dire ou ne pas dire qu’ils ont gagné ?

Quiproquos et rebondissements s’enchaînent dans cette comédie enlevée où personne ne veut être le dindon de la farce, autrement dit, le jambon !

On passe une très bonne soirée à s’en payer une tranche et qu’est-ce que ça fait du bien !

Théâtre Edgar et Ça joue Production.

Mise en scène Luq Hamett.

Avec Florence Brunold, Laurence Yayel, “Les Décaféinés“ (Rémi Deval et Clément Parmentier) ou Victor Pontecorvo et Joffrey Platel, Agnès Miguras ou Virginie Caloone.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal : 25€ / Tarif réduit : 22€ / Tarif abonné : 20€ / Tarif Jeunes : 20€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

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English : Théâtre : Le Jambon

L’événement Théâtre : Le Jambon Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)