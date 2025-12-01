Théâtre Le Jeu de l’amour et du hasard Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Théâtre Le Jeu de l’amour et du hasard

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Pour sonder la sincérité de Dorante, qu’on lui destine sans l’avoir jamais rencontré, Silvia échange son habit avec sa servante Lisette. Ce qu’elle ignore, c’est que son prétendant a recours au même stratagème avec son valet Arlequin. Ainsi travestis, les deux couples seront donc les dupes de ce jeu de hasard et d’amour orchestré par le père de Silvia et son fils Mario. Parviendront-ils à sortir de ce cruel labyrinthe amoureux ? C’est évidemment tout l’enjeu de ce scénario génial, épuisant pour ceux qui en sont les victimes, réjouissant pour ceux qui les manipulent. .

English : Théâtre Le Jeu de l’amour et du hasard

