Théâtre Le Jeu de l’amour et du hasard Sillé-le-Guillaume

Le collectif Pièce détachée a réalisé début 2025 sa deuxième création théâtrale Le jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux, comédie en trois actes et en prose. Créée en 1730 à Paris. C’est incontestablement la pièce la plus connue de Marivaux, mais ça n’est pas une raison pour ne pas la monter !

L’intrigue

Silvia est promise en mariage à Dorante par son père, alors qu’elle n’a jamais vu le jeune homme. Celle-ci inquiète de cet engagement souhaite mieux connaître son futur et pour cela décide d’endosser le costume de Lisette, sa servante, afin de pouvoir observer Dorante à loisir et se faire une juste opinion de lui. Pourtant le jeune-homme, lui-même inquiet de ce mariage, également arrangé par son père, décide de son côté d’échanger son costume avec celui d’Arlequin, son valet. Chacun ignore bien évidemment le subterfuge de l’autre, et servantes et valets se retrouvent plongés dans le même carnaval que leurs maître et maîtresse. Dès lors la confusion règne dans les relations familiales, sociales, professionnelles et dans les sentiments à qui se fier, qui aimer, que penser ? On entre alors dans un intrigant mélange des identités et des passions, savamment attisé par le frère et le père de Silvia…

Salle Léon Besnardeau, le 17 janvier 2026 à 20h30

Réservation sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/collectif-piece-detachee-le-mans/evenements/le-jeu-de-l-amour-et-du-hasard .

8 Place Paul Brulat Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 7 59 90 23 69

