Auger-Saint-Vincent

[Théâtre] Le joueur d’échecs

160 Ruelle de la Fontaine de l’Orme Auger-Saint-Vincent Oise

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Chers amis, cher public,

Aujourd’hui je vous convie à un spectacle étonnant Le joueur d’échecs , nouvelle de Stefan Zweig adaptée et interprétée par Gilbert Ponté que nous avons eu le plaisir de découvrir dans Kohlhaas, l’homme révolté en 2024 et qui se définit lui-même comme Comédien-Conteur. Je le cite

La création du Joueur d’échecs de Stefan Zweig, me permet d’approfondir mon travail, d’essayer de retrouver une sobriété́ corporelle et une acuité d’esprit. Rompre avec le spectacle spectaculaire et risquer le minimalisme de la narration et du jeu corporel ne se réalise que dans l’exercice périlleux du seul en scène. Pas de décor, quelques effets de lumière. Rendre visible l’invisible a toujours été mon idéal. Faire confiance à l’imagination du public et à son intelligence .

C’est le théâtre que j’aime, mais peu d’acteurs sont capables comme Gilbert Ponté de faire vivre en direct et sous nos yeux les personnages et les péripéties qui forment la trame du récit.

Je vous espère nombreux, car je sais déjà que vous serez séduits.

Marie-Catherine, directrice artistique de L’Atelier des arts

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin, présente

Gilbert PONTÉ dans Le joueur d’échecs , d’après Stefan ZWEIG

Samedi 23 mai à 20h00

Dimanche 24 mai à 16h00

à La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Durée 1h00

Entrée 17,00 €

Information et billetterie

https://atelierdesarts.weebly.com/le-joueur-deacutechecs-23-24-mai-2026.html

Chers amis, cher public,

Aujourd’hui je vous convie à un spectacle étonnant Le joueur d’échecs , nouvelle de Stefan Zweig adaptée et interprétée par Gilbert Ponté que nous avons eu le plaisir de découvrir dans Kohlhaas, l’homme révolté en 2024 et qui se définit lui-même comme Comédien-Conteur. Je le cite

La création du Joueur d’échecs de Stefan Zweig, me permet d’approfondir mon travail, d’essayer de retrouver une sobriété́ corporelle et une acuité d’esprit. Rompre avec le spectacle spectaculaire et risquer le minimalisme de la narration et du jeu corporel ne se réalise que dans l’exercice périlleux du seul en scène. Pas de décor, quelques effets de lumière. Rendre visible l’invisible a toujours été mon idéal. Faire confiance à l’imagination du public et à son intelligence .

C’est le théâtre que j’aime, mais peu d’acteurs sont capables comme Gilbert Ponté de faire vivre en direct et sous nos yeux les personnages et les péripéties qui forment la trame du récit.

Je vous espère nombreux, car je sais déjà que vous serez séduits.

Marie-Catherine, directrice artistique de L’Atelier des arts

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin, présente

Gilbert PONTÉ dans Le joueur d’échecs , d’après Stefan ZWEIG

Samedi 23 mai à 20h00

Dimanche 24 mai à 16h00

à La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Durée 1h00

Entrée 17,00 €

Information et billetterie

https://atelierdesarts.weebly.com/le-joueur-deacutechecs-23-24-mai-2026.html .

160 Ruelle de la Fontaine de l’Orme Auger-Saint-Vincent 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

Dear friends, dear audience,

Today I’d like to invite you to an astonishing show entitled Le joueur d?échecs , a short story by Stefan Zweig adapted and performed by Gilbert Ponté, who we had the pleasure of discovering in Kohlhaas, l?homme révolté in 2024, and who defines himself as a Comédien-Conteur. I quote:

The creation of Stefan Zweig?s Le Joueur d?échecs (The Chess Player) has given me the opportunity to deepen my work, to try and rediscover a sobriety of body and a sharpness of mind. Breaking away from spectacular spectacle and risking the minimalism of narrative and physical play can only be achieved in the perilous exercise of performing alone. No set, just a few lighting effects. Making the invisible visible has always been my ideal. Trusting the audience?s imagination and intelligence .

That’s the kind of theater I love, but few actors are as capable as Gilbert Ponté of bringing to life before our very eyes the characters and events that make up the story.

I hope to see many of you there, for I already know that you will be seduced.

Marie-Catherine, artistic director of L’Atelier des arts

L’Atelier des arts, in partnership with L’Art en chemin, presents

Gilbert PONTÉ in Le joueur d’échecs , after Stefan ZWEIG

Saturday May 23 at 8:00 pm

Sunday May 24 at 4:00 pm

at La Grange d’Auger-Saint-Vincent

160, Ruelle de la Fontaine de l’Orme

60800 AUGER-SAINT-VINCENT

Duration 1h00

Admission 17,00 ?

Information and tickets

https://atelierdesarts.weebly.com/le-joueur-deacutechecs-23-24-mai-2026.html

L’événement [Théâtre] Le joueur d’échecs Auger-Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays de Valois