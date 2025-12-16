Théâtre Le kangourou à bretelles Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Le kangourou à bretelles

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Le Kangourou à Bretelles est une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l’amitié sous toutes ses coutures.

Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule.

Ce qui commence par une simple question Avec lequel des deux allez-vous rester amis ? se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.

Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion. Et au cœur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?

Cette pièce, drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Le kangourou à bretelles

L’événement Théâtre Le kangourou à bretelles Le Havre a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie