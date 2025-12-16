Théâtre Le kangourou à bretelles Théâtre Le Normandy Le Havre
Théâtre Le kangourou à bretelles Théâtre Le Normandy Le Havre vendredi 27 février 2026.
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Le Kangourou à Bretelles est une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l’amitié sous toutes ses coutures.
Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule.
Ce qui commence par une simple question Avec lequel des deux allez-vous rester amis ? se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.
Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion. Et au cœur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?
Cette pièce, drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
