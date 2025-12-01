Théâtre, Le kangourou à bretelles Théâtre Millandy Luçon

Théâtre, Le kangourou à bretelles

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Théâtre comédie

Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Etienne et Sandrine, tout bascule. Ce qui commence par une simple question Avec lequel des deux allez-vous rester amis ? se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.

Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion. Et au cœur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?

Cette pièce drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions.

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

Théâtre Millandy 9, rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

