20 Rue de la Réforme Limoges Haute-Vienne

Le théâtre Expression 7 accueille la pièce « Le Ladies football club » de la Compagnie Théâtre Dom.

Le 6 avril 1917, durant la pause déjeuner, onze ouvrières de Doyle and Walker Munitions se mirent à courir derrière un ballon. Ou plutôt une espèce de balle qui se trouvait au milieu de la cour en brique rouge et qui était en fait le prototype d’une bombe légère. La bombe n’explosera pas, c’est leur cœur qui explosera, leur rage et leur amour. Depuis ce premier coup de pied, les onze ouvrières de Doyle and Walker ne se sont plus jamais arrêtées.

Réservations en ligne ou par téléphone (en lien). .

20 Rue de la Réforme Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 37 50 expression7@wanadoo.fr

