Théâtre Le lasagne della nonna Théâtre de l’Union Limoges

Théâtre de l'Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-11-26 19:00:00

fin : 2025-11-28 20:30:00

2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28

Spectacle d’1H30,

Le théâtre de l’Union propose le spectacle « Le Lasagne della nonna » mis en scène par Massimo Furlan et Calire de Ribaupierre. Anna, Giuseppina, Lucia et Rita sont quatre femmes italiennes arrivées de Suisse dans l’après-guerre. Aujourd’hui grand-mères, elles ont chacune mené une vie entre travail et famille. À leurs côtés, Ali, marocain, et Davide, suisse d’origine italienne, petit-fils de Giuseppina. L’un comme l’autre explorent une féminité libre, portée par le travestissement et le drag.

Réservations et informations complémentaires auprès du théâtre (en lien).

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

L’événement Théâtre Le lasagne della nonna Limoges a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Limoges Métropole