Théâtre Le lien Saint-Pierre-Bénouville
Théâtre Le lien Saint-Pierre-Bénouville samedi 21 mars 2026.
Théâtre Le lien
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 20:00:00
Venez découvrir Le Lien , une pièce de François Bégaudeau à la salle des charmilles de Saint-Pierre-Bénouville.
Une soirée théâtre organisée par le Foyer rural communal. .
Salle des Charmilles Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrual.stpierrebenouville@gmail.com
