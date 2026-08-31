Théâtre le livre de K Le Cadran Évreux

Informations pratiques

Évreux

Théâtre le livre de K

Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Un royaume de neige. Un tyran borgne. Des jumeaux. Face à l’oppression, l’un glisse vers le pouvoir, l’autre entre en résistance. Leur histoire prend forme sous la plume d’un écrivain mourant. En chemin surgissent Franz Kafka et son château brumeux, Anna Akhmatova et ses vers murmurés dans l’obscurité. Une ode à la puissance de la poésie face à la barbarie. Un conte qui fait jaillir la lumière d’un océan de glace.

Dans la ville en contrebas du château, Alma et Mathéo grandissent auprès d’une mère sourde, bercés par la langue des signes. Mais bientôt le frère et la sœur se déchirent, emportés dans des voyages contraires face à la violence du monde.

Simon Falguières écrit et met en scène un voyage introspectif dans le labyrinthe de l’écriture , une plongée poétique dans les dédales de la création. Il interroge aussi les raisons de l’engagement politique.

Dans un espace nu, des personnages, sans lieu ni époque déterminés, s’affrontent dans une sorte de mauvais rêve. Le dramaturge et metteur en scène enchâsse les récits, dédouble ses personnages, conjugue les langues étrangères et intègre entièrement la langue des signes française. Il joue du conte et de la fable, de l’étrange et de l’absurde, afin de mettre en acte la résistance de l’art, de la poésie et du théâtre.

spectacle proposé par le Tangram scène nationale .

Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com

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English : Théâtre le livre de K

L’événement Théâtre le livre de K Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs