Théâtre Le Lorax

Théâtre la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-25 17:15:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Conte Musique Danse

Le Lorax, c’est d’abord un album jeunesse publié en 1971 par Dr. Seuss, également créateur du Chat Chapeauté et du Grinch.

Le Lorax, protecteur et porte-parole de la nature et des animaux fantastiques, lutte contre un entrepreneur écocidaire qui utilise le feuillage des arbres pour alimenter sa fabrique de vêtements.

Clara et Adam, l’une par la danse, l’autre avec ses saxophones, viennent en soutien du texte pour vivre cette histoire aussi charmante qu’urgente.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.

Inscription en ligne. Nombre de places limité.Tout public

.

Théâtre la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com

