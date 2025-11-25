Théatre Le lotus bleu Le Bourg d’Iré Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu
Vendredi 27 et samedi 28 février et dimanche 1er mars 2026
Par le troupe de théâtre adulte Le petit théâtre Del’Iré .
Salle du théâtre
Vendredi 27 et samedi 28 février 2026 à 20h30
Dimanche 1er mars 2026 à 15h
Infos à venir .
Le Bourg-d’Iré 19 Rue Constant Gérard Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 72 91
